Гераскевич прокомментировал запрет шлема с фото убитых россиянами украинских спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал запрет от Международного олимпийского комитета (МОК) на использование шлема с фотографиями спортсменов, которые погибли в результате российского вторжения в Украину.

27-летний скелетонист вспомнил свой молчаливый протест на прошлой Олимпиаде в Пекине на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.

11 февраля 2022 года после своего выступления в квалификации Владислав подошел к камерам и продемонстрировал надпись на плакате "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

Реклама

"4 года назад на Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, за эти годы этот призыв к миру стал лишь более актуальным. Также за эти 4 года МОК кардинально изменился. Тогда в той акции они увидели призыв к миру и не применили ко мне никаких санкций.

Сейчас, на Олимпиаде, мы уже видели большое количество российских флагов на трибунах, на шлеме одного из спортсменов – и для МОК это не нарушение.

Однако нарушение было обнаружено в "шлеме памяти", который чтит членов украинской спортивной семьи, погибших со времени проведения последних Олимпийских игр.

Правда на нашей стороне. Я надеюсь на справедливое окончательное решение МОК", – написал Гераскевич.

Реклама

Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

Реклама

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Реклама

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.