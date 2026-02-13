Гераскевич сделал первое заявление после слушания CAS по его дисквалификации с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел из зала Спортивного арбитражного суда (CAS), где идет рассмотрение его апелляции на дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026, и сделал первое заявление.

"Были длинные разговоры. Мы говорили 2.3 с часом. Я очень благодарен за возможность высказаться, нас выслушали ровно. Аргументы услышали. Мы ждем решения.

Как вы видите, я очень рад. Надеюсь, правда победит. Я до сих пор знаю, что я невиновен", – передает слова Гераскевича журналистка Суспільне Спорт.

Реклама

"Нет хеппи эндинга здесь, потому что соревнования – кажется, что этот поезд ушел. В наших соревнованиях – собирается время 4 спусков, я пропустил уже два.

Не знаю, кто будет принимать решение. Возможно, им нужно будет перезапустить соревнования, но тогда это нарушение прав других спортсменов. Не знаю, каким будет положительный вывод. Увидим, что будет", – сказал Владислав.

Также Гераскевич сообщил, что не планирует возвращаться к соревнованиям, даже если его апелляцию на дисквалификацию удовлетворят.

"Это будет хороший жест, если мне дадут спуститься в шлеме один раз, но с точки зрения соревнований – нет смысла. Наш спорт довольно опасен.

Реклама

Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом отдали. Для меня – это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину", – заявил скелетонист.

"Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться к Олимпиаде и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории", – сказал Гераскевич.

"Не знаю, как иначе, кроме как идти до конца. Даже здесь сегодня в этом суде я не потому, что меня лишили медали или права соревноваться. А потому, что уважаю этих спортсменов, считаю, что они должны быть на этом шлеме. И считаю, что действия МОК дискриминативны.

Как отлично сказал мой папа вчера, они отстранили не меня, а Украину. Я здесь стою за достоинство своей страны", – подчеркнул Гераскевич.

Реклама

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию по Олимпиаде-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Реклама

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.