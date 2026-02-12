- Дата публикации
Гераскевич сделал важное заявление по поводу его "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
Владислав обратился к МОК и ждет немедленного ответа, чтобы положить конец громкому скандалу.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился в Международный олимпийский комитет (МОК), который запретил ему использование "шлема памяти" на зимних Олимпийских играх-2026.
"Я никогда не хотел скандала с МОК и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной.
Хотя действия МОК позволили громко говорить об украинских спортсменах, которые погибли, в то же время сам факт скандала отвлекает огромное количество внимания от самих соревнований и от участвующих в них спортсменов. Поэтому я еще раз предлагаю завершить скандал.
Прошу:
1. Снять запрет на использование "Шлема Памяти".
2. Извиниться за давление, созданное на меня за последние дни.
3. В знак солидарности с украинским спортом предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, ежедневно страдающих от обстрелов.
Очень надеюсь на ответ до начала соревнований по скелетону", – сказал Гераскевич в видеообращении, опубликованном на своей странице в Instagram.
Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Несмотря на запрет от МОК и возможную дисквалификацию, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.
Соревнования по скелетону на Играх-2026 стартуют в четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени. Обладатели медалей определятся в пятницу, 13 февраля.
Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Гераскевичу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но получил отказ.
МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" предложил Гераскевичу альтернативу – носить черную повязку или ленту, однако это не устроило украинского спортсмена.
Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме памяти отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Также Владислава поддержал ряд украинских спортсменов, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.
Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.