Гераскевич в Раде потроллил депутатов и призвал лишить Бубку звания Героя Украины

Владислав Гераскевич / Верховная Рада Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026, выступил в Верховной Раде.

27-летний спортсмен остроумно потроллил депутатов.

"Я здесь выступаю впервые, но уже чувствую, что победил по посещаемости некоторых ваших коллег", — сказал Гераскевич в Раде перед депутатами.

Также он призвал ввести санкции и лишить Сергея Бубку звания Героя Украины.

"У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК — господин Бубка до сих пор носит звание Героя Украины. Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание — не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в организации, которые возглавляет.

Человек действительно подыгрывает России и когда он носит звание Героя Украины, приобретаемое сейчас посмертно, — это недопустимо. С этим мы тоже должны бороться. Поэтому призываю помочь, чтобы господин Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкции", — сказал Гераскевич.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.

Гераскевича встретили аплодисментами на украинском ужине в Мюнхене, куда он прибыл после того, как CAS отклонил его апелляцию на дисквалификацию с Олимпиады-2026.

Кроме того с Гераскевичем лично встретился президент Украины Владимир Зеленский и наградил его орденом Свободы.