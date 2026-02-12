Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти"

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинского слелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщил сам спортсмен в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Корреспондент Суспільне Спорт Сергей Захарченко рассказал в эфире олимпийской студии, что Гераскевич получил на руки решение IBSF по дисквалификации.

Реклама

"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил касательно выражения атлетами позиции. Что он будет одевать шлем, который по правилам МОК, нарушает статью 50: якобы нарушает какие-то политические призывы. Владислава Гераскевича сняли со стартлиста", – сообщил он.

Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Несмотря на запрет от МОК и возможную дисквалификацию, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.

Соревнования по скелетону на Играх-2026 стартовали в четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени. Обладатели медалей определятся в пятницу, 13 февраля.

Реклама

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Гераскевичу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но получил отказ.

МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" предложил Гераскевичу альтернативу – носить черную повязку или ленту, однако это не устроило украинского спортсмена.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме памяти отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Владислава поддержал ряд украинских спортсменов, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Реклама

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.