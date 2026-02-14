Гераскевича встретили аплодисментами на украинском ужине в Мюнхене – трогательное видео

Владимир Зеленский и Владислав Гераскевич со своим отцом Михаилом / © president.gov.ua

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026, вместе со своим отцом Михаилом прибыл в Мюнхен, где проходит конференция по безопасности.

27-летний спортсмен посетил украинский ужин, традиционно собирающий политиков, дипломатов и общественных деятелей.

Появление скелетониста произвело настоящий фурор. Собравшиеся встретили Владислава громкими овациями, демонстрируя солидарность с его позицией и несогласие с решением международных спортивных институтов.

Сам спортсмен поблагодарил присутствующих за теплую встречу, отметив, что такая поддержка придает ему сил продолжать борьбу вне трека.

Кроме того с Гераскевичем лично встретился президент Украины Владимир Зеленский и наградил его орденом Свободы.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.