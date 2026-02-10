Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями украинских спортсменов, которые погибли в результате российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

"МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", – написал Гераскевич.

Скелетонист сообщил, что готовит официальный запрос в МОК, где будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Гераскевич также отметил, что накануне итальянский сноубордист выступал на Олимпиаде в шлеме с российским флагом, что запрещено правилами МОК, но "на это не было никакой реакции".

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.