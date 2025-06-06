Германия – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч за третье место Лиги наций

Германия – Франция / © Associated Press

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В воскресенье, 8 июня, сборные Германии и Франции сойдутся в матче за третье место Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "MHPArena" в Штутгарте. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

В полуфиналах турнира Германия потерпела поражение от Португалии (1:2), а Франция в сверхрезультативном матче-триллере уступила Испании (4:5).

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Где смотреть матч Германия – Франция

В Украине матч Германия – Франция в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Ставки букмекеров на матч Германия – Франция

Незначительным фаворитом поединка букмекеры считают немецкую сборную. На победу Бундестим в основное время можно поставить с коэффициентом 2,53. Ничья – 3,75. Выигрыш французов после 90 минут матча – 2,67.

На завоевание Германией "бронзы" Лиги наций принимают ставки с коэффициентом 1,86. Итоговый успех Франции – 1,94.

Финальный матч турнира между Португалией и Испанией также состоится 8 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.