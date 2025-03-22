Германия – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Германии примет национальную команду Италии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В первой игре между командами, которая состоялась 20 марта в Милане, Германия осилила Италию со счетом 2:1.

Где смотреть матч Германия – Италия

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Прогнозы букмекеров на матч Германия – Италия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают немецкую сборную. На победу Бундестим можно поставить с коэффициентом 1,84. Ничья – 3,95. Выигрыш "Скуадры Адзурры" – 4,75.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение немцам, на выход которых в полуфинал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1,11. Проход итальянцев в следующую стадию – 7,30.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги наций встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Дания – Португалия.

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