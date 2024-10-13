Германия – Нидерланды: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В понедельник, 14 октября, сборная Германии сыграет против команды Нидерландов в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Лиги наций немцы и нидерландцы проводят в Дивизионе А, где вместе с ними в группе выступают Венгрия, а также Босния и Герцеговина.

После трех туров в группе А3 лидирует Германия (7 очков). На втором месте находятся Нидерланды (5 баллов). Третьей идет Венгрия (2 пункта). Боснийцы замыкают квартет с одним набранным очком.

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Где смотреть матч Германия – Нидерланды

В Украине матч Германия – Нидерланды будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Германия – Нидерланды

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Германии. На победу Бундестим можно поставить с коэффициентом 1,82. Ничья – 3,85. Выигрыш "Оранжевых" – 4,30.

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