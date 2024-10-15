Германия одолела Нидерланды и досрочно вышла в плей-офф Лиги наций (видео)

Сборная Германии обыграла Нидерланды в домашнем матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:0 .

Уже на 2-й минуте встречи нападающий "Штутгарта" Джейми Левеллинг отправил мяч в ворота гостей, но этот гол после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Однако во втором тайме 23-летний Левеллинг все же добился своего и забил в дебютном матче за национальную команду. Именно его гол на 64-й минуте принес Бундестим победу.

Обзор матча Германия – Нидерланды

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе Германия с 10 очками после четырех туров лидирует в группе А3 и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций. Нидерланды с 5 баллами занимают вторую позицию, опережая по дополнительным показателям Венгрию (5 пунктов), которая в параллельном матче на выезде обыграла Боснию и Герцеговину (0) со счетом 0:2.

В следующем пятом туре Лиги наций немцы примут боснийцев, а Нидерланды дома сыграют с Венгрией. Матчи запланированы на 16 ноября.

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