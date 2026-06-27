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Германия — Парагвай: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026
Победитель пары Германия — Парагвай в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Франция — Швеция.
В понедельник, 29 июня, сборные Германии и Парагвая встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Поединок состоится на арене "Gillette Stadium" в американском Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по киевскому времени.
Германия заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).
Парагвай финишировал третьим в квартете D, разгромно проиграв США (1:4), одолев Турцию (1:0) и сыграв вничью с Австралией (0:0).
Прогноз букмекеров на матч Германия — Парагвай
Фаворитом матча букмекеры считают сборную Германии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья — 5,00. Выигрыш парагвайцев — 8,00.
На выход Бундестим в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,16. Проход Парагвая в следующую стадию — 4,50.
Победитель пары Германия — Парагвай в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Франция — Швеция.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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