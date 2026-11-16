Сборная Германии по футболу / © Associated Press

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Сборная Германии дома разбила команду Нидерландов в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на арене "Олимпиаштадион" в Берлине завершился со счетом 5:0.

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма — на 41-й минуте отличился Дерри Шергант.

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После перерыва подопечные Юргена Клоппа развили свой успех. Дубль оформил Флориан Вирц, еще по одному мячу забили Нико Шлоттербек и Брайан Груда. Подопечные Хави ничем ответить не сумели.

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В параллельном матче квартета A2 сборная Греции на своем поле победила Сербию со счетом 1:0.

В итоге сразу три сборные набрали в этой группе по 11 очков: Германия (первое место), Нидерланды (вторая позиция) и Греция (третья ступенька) — немцы и нидерландцы вышли в четвертьфинал, опередив греков по дополнительным показателям. Сербы проиграли все шесть поединков и с нулем в графе зачетных баллов финишировали последними.

Ранее сообщалось, что Англия прервала рекордную беспроигрышную серию Испании в драматическом матче Лиги наций.

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