Германия – Португалия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Германия – Португалия / © Associated Press

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В среду, 4 июня, сборные Германии и Португалии сразятся в первом полуфинальном матче Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится в Мюнхене на "Альянц Арене", которая недавно принимала финал Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале турнира немцы одолели Италию (2:1, 3:3), а португальцы прошли Данию (0:1, 5:2 по итогам экстра-таймов).

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Где смотреть матч Германия – Португалия

В Украине матч Германия – Португалия в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Ставки букмекеров на матч Германия – Португалия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают немецкую сборную. На победу Бундестим в основное время можно поставить с коэффициентом 1,92. Ничья – 3,85. Выигрыш португальцев после 90 минут встречи – 4,45.

Выход Германии в финал оценен коэффициентом 1,46. Итоговый триумф Португалии – 2,90.

Другую путевку в финал Лиги наций в четверг, 5 июня, разыграют Испания и Франция.

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Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.