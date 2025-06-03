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Германия – Португалия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций
Текстовый репортаж первого полуфинального матча Лиги наций-2024/25.
В среду, 4 июня, сборные Германии и Португалии встретятся в первом полуфинальном поединке Лиги наций-2024/25.
Игра состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В четвертьфинале немцы одолели Италию (2:1, 3:3), а португальцы прошли Данию (0:1, 5:2 по итогам экстра-таймов).
Отметим, что в другом полуфинале в четверг, 5 июня, посоревнуются сборные Испании и Франции.
Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.
Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Португалия.