Германия – Португалия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций

Германия – Португалия / © Associated Press

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В среду, 4 июня, сборные Германии и Португалии встретятся в первом полуфинальном поединке Лиги наций-2024/25.

Игра состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале немцы одолели Италию (2:1, 3:3), а португальцы прошли Данию (0:1, 5:2 по итогам экстра-таймов).

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Отметим, что в другом полуфинале в четверг, 5 июня, посоревнуются сборные Испании и Франции.

Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Португалия.

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