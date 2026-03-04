Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за россиян и белорусов

Сборная Германии на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Немецкая ассоциация спорта для людей с инвалидностью сообщила, что их параатлеты не будут участвовать в параде наций во время церемонии открытия Паралимпиады-2026 в знак солидарности с Украиной.

В то же время там заявили, что Германия не будет полностью бойкотировать церемонию открытия соревнований. Немецкие параатлеты будут на видеоматериалах, которые покажут во время торжественного мероприятия.

"Немецкая ассоциация спорта для людей с инвалидностью решительно критикует решение Международного паралимпийского комитета (МПК) предоставить wild-card спортсменам из России и Беларуси для участия в Паралимпийских играх в Милане и Кортине. Резолюция, принятая Генеральной ассамблеей в сентябре 2025 года, и решения Спортивного арбитражного суда (CAS) прямо не предусматривали никакого обязательства предоставлять стартовые места этим странам. Решение МПК является особым вызовом для Паралимпийского движения.

На этом фоне мы вместе решили, что сборная Германии на Паралимпийских играх не будет участвовать в параде наций во время церемонии открытия в Вероне. Это решение служит как для того, чтобы сосредоточиться на предстоящих соревнованиях, так и для того, чтобы уважительно выразить нашу солидарность с украинской делегацией.

Сборная Германии на Паралимпийских играх будет участвовать в предварительных записях — видеоматериалах, предварительно записанных и показанных во время церемонии открытия — как и планировалось. Делая это, команда совмещает сосредоточенность на спортивных результатах с четко определенной позицией, базирующейся на ценностях", — говорится в заявлении.

Ранее Паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной торжественного мероприятия.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Кроме того, Украина призвала другие страны продемонстрировать поддержку, отказавшись от участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026. Помимо Германии к бойкоту также присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды и Канада.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.