Германия совершила камбэк и осилила Италию в первом четвертьфинале Лиги наций (видео)

Бундестим во втором тайме переломила ход матча против "Скуадры Адзурры".

Сборная Германии на выезде обыграла Италию в первом поединке 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершилась со счетом 1:2 .

"Скуадра Адзурра" вышла вперед уже на 9-й минуте – забил Сандро Тонали. На перерыв хозяева поля отправились при минимальном преимуществе в счете.

Во втором тайме немцы сумели переломить ход матча и совершить камбэк. На 49-й минуте счет сравнял Тим Кляйндинст, а на 76-й минуте Леон Горецка принес Бундестим победу.

Обзор матча Италия – Германия

Ответный матч между немцами и итальянцами запланирован на воскресенье, 23 марта, в Дортмунде.

Победитель пары Италия – Германия в полуфинале Лиги наций встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Дания – Португалия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией в первом матче за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

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