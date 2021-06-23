Германия спаслась в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020

Германия спаслась в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020

Бундестим серьезно пощекотала нервы своим болельщикам.

Сборная Германии сыграла вничью с командой Венгрии в матче заключительного тура Евро-2020, который состоялся в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 2:2.

Поединок выдался невероятно напряженным. Венгры дважды вели в счете, но не удержали победу.

На 11-й минуте Салаи вывел венгров вперед. Хавертц восстановил паритет на 66-й минуте.

Через две минуты венгры снова повели в счете - отличился Шафер, но Горецка на 84-й минуте принес немцам ничью.

В параллельном матче Португалия и Франция расписали ничью 2:2.

В итоге "группу смерти" выиграла Франция (5 очков), вторая - Германия (4), третья - Португалия (4), Венгрия - последняя (2). Французы, немцы и португальцы пробились в 1/8 финала.

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