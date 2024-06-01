Германия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч перед стартом Евро-2024

Команда Сергея Реброва проведет первый из трех контрольных поединков перед началом континентального первенства.

В понедельник, 3 июня, сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии – хозяйкой финального турнира Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для украинской сборной это будет первый из трех контрольных матчей в рамках подготовки к континентальному первенству. После игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Где смотреть матч Германия – Украина

Трансляция матча Германия – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Германия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда посоревнуется в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Читайте также:

Сборная Украины по футболу сыграет на Евро-2024: календарь матчей "сине-желтых"

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

Сборная Украины по футболу объявила заявку на товарищеские матчи перед Евро-2024