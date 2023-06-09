Германия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

"Сине-желтые" проведут первый поединок под руководством Сергея Реброва.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины сыграет контрольный матч с национальной командой Германии.

Товарищеская встреча состоится в немецком Бремене на арене "Везерштадион". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Следует отметить, что это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной. Также этот поединок станет дебютным для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Где смотреть матч Германия – Украина

Трансляция матча Германия – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок можно посмотреть только на медиасервисе MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина с видео всех голов и лучших моментов будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Германия – Украина

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают немецкую сборную. На победу Бундестим можно поставить с коэффициентом 1,42. Ничья – 5,50. Выигрыш "сине-желтых" – 8,40.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня – спарринг с Колумбией.

Напомним, сборная Германия как хозяин Евро-2024 автоматически получила путевку в финальную часть континентального первенства, избежав квалификационного раунда.

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