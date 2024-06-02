Германия – Украина: прогноз и ставки букмекеров на товарищеский матч перед Евро-2024

В понедельник, 3 июня, сборная Украины сыграет первый контрольный матч в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет хозяйка грядущего континентального первенства – команда Германии.

Поединок состоится на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Германия – Украина

Очевидным фаворитом поединка букмекеры считают немецкую сборную. На победу команды Юлиана Нагельсманна предлагают поставить с коэффициентом 1,52. Ничья – 4,80. Выигрыш подопечных Сергея Реброва – 7,30.

Добавим, что после игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга перед стартом чемпионата Европы: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда посоревнуется в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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