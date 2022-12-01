Германия в феерическом матче "перестреляла" Коста-Рику, но вылетела из ЧМ-2022

Бундестим финишировала на третьем месте в группе, не сумев выйти в плей-офф.

Сборная Германии обыграла команду Коста-Рики в матче 3-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре завершился со счетом 2:4 .

Первый тайм не получился богатый голами. Единственный мяч на 10-й минуте забил немецкий нападающий Серж Гнабри.

Вторая половина встречи стала гораздо интереснее. На 58-й минуте костариканцы неожиданно сравняли счет усилиями Ельцина Техеды, после чего на 70-й минуте они уже были впереди – помог автогол Мануэля Нойера.

Так что немцам пришлось догонять, с чем команда Ханс-Дитер Флика сумела справиться. На 73-й минуте Кай Хаверц снова восстановил паритет в противостоянии.

В концовке Бундестим дожала неуступчивого соперника. Голы Хаверца и Никласса Фуллькруга на 85-й и 89-й минутах соответственно принесли немцам победу.

В параллельном матче этого квартета сборная Японии сенсационно победила команду Испании со счетом 2:1 .

Таким образом, Япония набрала 6 очков и сенсационно вышла в плей-офф с первого места. Испания (4) пробилась в 1/8 финала со второй строчки, опередив немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия (4) и Коста-Рика (3) простились с Мундиалем.

В 1/8 финала японцы будут играть с Хорватией, а испанцы будут противостоять сборной Марокко.

Читайте также:

Чемпионат мира по футболу-2022: кто уже вышел в плей-офф

Франция подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола, который привел к первому за 8 лет поражению на ЧМ

"Он был бы суперсчастлив за меня": Месси побил рекорд легендарного Марадоны на чемпионатах мира