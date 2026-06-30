- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
Германия в серии пенальти проиграла Парагваю и сенсационно вылетела с ЧМ-2026
Парагвайцы вышли в 1/8 финала, оставив Бундестим за бортом Мундиаля.
Сборная Парагвая сенсационно победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Основное и дополнительное время поединка на арене "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти трфумфовали парагвайцы — 4:3.
Парагвайцы неожиданно открыли счет в конце первого тайма — на 42-й минуте Хулио Энсисо головой замкнул подачу Матиаса Галарсы с правого фланга.
На старте второго тайма немцы отыгрались — на 54-й минуте Кай Хаверц забил головой в дальний угол после навеса Флориана Вирца с левого фланга в центр штрафной площадки.
Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы.
В первом овертайме подопечные Юлиана Нагельсманна были близки к тому, чтобы повести в счете. На 103-й минуте Йонатан Та на дальней штанге головой замкнул навес Натаниеля Брауна с углового, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за фола Вальдемара Антона против вратаря парагвайцев Орландо Хиля.
Поскольку экстра-таймы не определили сильнейшего, то судьба путевки в 1/8 финала определялась в серии пенальти. Там точнее оказались игроки Парагвая — 4:3.
В составе немецкой сборной пенальти не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Йонатан Та, в то время как у парагвайцев не забили Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна.
Германия заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).
Парагвай финишировал третьим в квартете D, разгромно проиграв США (1:4), одолев Турцию (1:0) и сыграв вничью с Австралией (0:0).
В 1/8 финала Парагвай сразится с победителем матча Франция — Швеция, который состоится в среду, 1 июля, в 00:00 по киевскому времени.
Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.