Германия в серии пенальти проиграла Парагваю и сенсационно вылетела с ЧМ-2026

Германия — Парагвай / © Associated Press

Реклама

Сборная Парагвая сенсационно победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Основное и дополнительное время поединка на арене "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти трфумфовали парагвайцы — 4:3.

Парагвайцы неожиданно открыли счет в конце первого тайма — на 42-й минуте Хулио Энсисо головой замкнул подачу Матиаса Галарсы с правого фланга.

Германия — Парагвай / © Associated Press

Германия — Парагвай / © Associated Press

На старте второго тайма немцы отыгрались — на 54-й минуте Кай Хаверц забил головой в дальний угол после навеса Флориана Вирца с левого фланга в центр штрафной площадки.

Реклама

Германия — Парагвай / © Associated Press

Германия — Парагвай / © Associated Press

Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы.

В первом овертайме подопечные Юлиана Нагельсманна были близки к тому, чтобы повести в счете. На 103-й минуте Йонатан Та на дальней штанге головой замкнул навес Натаниеля Брауна с углового, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за фола Вальдемара Антона против вратаря парагвайцев Орландо Хиля.

Поскольку экстра-таймы не определили сильнейшего, то судьба путевки в 1/8 финала определялась в серии пенальти. Там точнее оказались игроки Парагвая — 4:3.

В составе немецкой сборной пенальти не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Йонатан Та, в то время как у парагвайцев не забили Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна.

Реклама

Германия заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).

Парагвай финишировал третьим в квартете D, разгромно проиграв США (1:4), одолев Турцию (1:0) и сыграв вничью с Австралией (0:0).

В 1/8 финала Парагвай сразится с победителем матча Франция — Швеция, который состоится в среду, 1 июля, в 00:00 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Новости партнеров