Германия в ураганной перестрелке прибила Португалию в "группе смерти" на Евро-2020

Команды выдали один из самых ярких поединков на турнире.

Сборная Германии обыграла команду Португалии в матче 2-го тура группы F на Чемпионате Европы-2020. Невероятно интересный и богатый на события поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился победой команды Йоахима Лева со счетом 4:2.

Уже на 5-й минуте Бундестим впервые отправили мяч в сетку ворот Руя Патрисиу. Госенс ​​замкнул прострел с левого фланга, однако арбитр отменил гол из-за офсайда у Гнабри.

Германия продолжила активно атаковать, но счет неожиданно открыли португальцы. В быстрой контратаке Жота вышел на свидание с Нойером и отдал на пустые ворота Роналду, а Криштиану не смазал.

Подопечные Йоахима Лева сумели отыграться на 35-й минуте. Хаверц из пределов штрафной замкнул прострел от Госенса. А уже через четыре минуты немцы были впереди - Геррейро срезал мяч в собственные ворота после прострела с правого фланга.

Во втором тайме Германия окончательно деклассировала действующих чемпионов Европы. На 51-й минуте Госенс прострелил во вратарскую, а Хаверц с нескольких метров расстрелял пустые ворота. На 60-й минуте главный герой матча Госенс забил и сам - на дальней штанге он головой замкнул навес от Киммиха.

На 67-й минуте португальцы отыграли один мяч. После навеса со штрафного Роналду выиграл борьбу на дальней штанге и сбросил в центр, где Жота занес игровой снаряд в сетку. Далее Португалия устроила штурм ворот Германии, но хозяева поля удержали победный счет.

В группе F также выступают сборные Франции и Венгрии. В очной битве 2-го тура венгры сенсационно отобрали очки у французов - 1:1.

- 1:1. После двух сыгранных туров "группу смерти" возглавляют французы (4 очка), Германия (3) - вторая, Португалия (3) - третья, Венгрия (1) - последняя.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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