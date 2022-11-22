Германия – Япония: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Бундестим начнет борьбу на турнире поединком против страны восходящего солнца.
В среду, 23 ноября, в матче 1-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Германии сыграет с Японией.
Поединок состоится на стадионе "Халифа" в катарской столице Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Кроме немцев и японцев, в этом квартете также будут играть сборные Испании и Коста-Рики. Они в рамках первого тура проведут очный поединок также 23 ноября, но в 18:00 по киевскому времени.
В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.
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Где смотреть матч Германия – Япония
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.
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Прогнозы букмекеров на матч Германия – Япония
По мнению специалистов, очевидным фаворитом предстоящего поединка является европейская сборная. На победу команды Ханс-Дитер Флика принимаются ставки с коэффициентом 1,50. Ничья – 4,65. Выигрыш представителя Азии оценен коэффициентом 6,90.
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