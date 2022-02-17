"Героем себя не считаю": американский легионер "Киев-Баскета" - о решении остаться в Украине

"Героем себя не считаю": американский легионер "Киев-Баскета" - о решении остаться в Украине

Майк Кеффи осознает риски, но не собирается уезжать из Киева из-за угрозы вторжения России.

Американский защитник "Киев-Баскета" Майк Кеффи прокомментировал свое решение остаться в Украине, несмотря на то что 5 других легионеров из США временно покинули клуб на фоне возможного вторжения Российской Федерации.

"Я осознаю все риски, но американский паспорт не позволяет паниковать. Не верю в ужасный сценарий. Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну, есть как есть. Ребята и тренер - все в хорошем настроении. Вообще-то мне Киев пришелся по душе. Здесь комфортно, не чувствую угроз для себя", - цитирует Кеффи пресс-служба столичного клуба.

Ранее сообщалось, что "Киев-Баскету" присудили техническое поражение в матче второго раунда Кубка Европы против итальянской "Режаны". Из-за недостаточного количества игроков в заявке и сложностей с авиасообщением команда Айнарса Багатскиса не вылетела на матч.

Столичный клуб досрочно потерял шансы на выход из группы второго раунда, потерпев три поражения в пяти сыгранных матчах. "Реджана" заняла второе место квартета и сыграет в 1/4 финала.

В первом раунде Кубка Европы "Киев-Баскет" выиграл группу "B" с четырьмя победами в шести турах.

В турнирной таблице Суперлиги подопечные Багатскиса занимают третье место. На пятницу, 18 февраля, запланирован матч "Киев-Баскета" против "Запорожья".

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