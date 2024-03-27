"Герои не мы, герои – вы": Цыганков посвятил победу над Исландией и выход на Евро воинам ВСУ

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал волевую победу над командой Исландии (2:1) в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

После завершения поединка Цыганков в комментарии для Суспильне Спорт заявил, что прежде всего хочет посвятить этот успех воинам ВСУ, которые продолжают защищать Украину от российских оккупантов.

"Не заходил после игры в раздевалку, потому что проходил допинг-тест. Слышал, что все радуются. Рад за всю страну, за людей. Прежде всего хочу сказать, ребята, которые воюют – это победа для вас. Если бы не вы – этого бы не было. Эта победа для нашего народа и наших бойцов. Очень рад, что так все произошло.

Еще раз говорю, эта победа для нашей страны, нашего народа, наших воинов, которые воюют. Герои не мы, герои – вы, и если бы не вы, мы бы не могли даже сегодня играть. Ребята, это все для вас. Слава Украине.

Моя готовность к матчу? Я провел три тренировки. Все знают, что это была за игра, я знал. Поэтому прежде всего хотел помочь своей стране и команде. Тем более что на меня рассчитывали, верили. Я надеялся сделать максимум, чтобы мы вышли на Евро.

Игра Исландии? Они знают, какие у них сильные качества. Эта команда очень организована сзади, и было очень тяжело взламывать эту оборону. Они еще и первыми забили, и игра пошла в другое русло. Но, к счастью, мы забили первый гол, успокоились немного, потом забили второй и смогли вырвать эту игру.

Стало ли легче после того, как сравнили? Конечно. Еще раз повторюсь: они хорошо защищались, понимали, благодаря чему могут выиграть матч. Нам было очень важно забить как можно скорее первый мяч", – сказал Цыганков.

Одолев исландцев, команда Сергея Реброва вышла в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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