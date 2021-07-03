"Герои те, кто ежедневно рискует жизнью ради страны, а мы просто делаем свою работу": Зинченко - о матче с Англией

"Герои те, кто ежедневно рискует жизнью ради страны, а мы просто делаем свою работу": Зинченко - о матче с Англией

Александр отметил, что украинская сборная готова дать бой одному из фаворитов Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко будут противостоять национальной команде Англии.

"Я общался с Кайлом Уокером относительно будущей игры. Кайл - веселый парень, очень много юмора, но на самом деле, как я уже говорил ранее, друзья друзьями, но как только выйдем на футбольное поле, там уже никаких друзей не будет", - сказал Зинченко в эфире программы "Великий футбол".

Кроме того, Александр подчеркнул, что не считает футболистов героями и заявил, что сборная Украины не собирается останавливаться на достигнутом.

"Героями, я считаю, являются те, кто ежедневно рискует своей жизнью ради чего-то, ради страны и т.д., а мы просто делаем свою работу и стараемся делать ее по максимуму. Да, мы вышли в такую стадию. Для сборной это большое достижения, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все. Тем более решаться результат нашего матча будет в одной игре, поэтому все возможно", - рассказал Зинченко.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

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