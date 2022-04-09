Герой Олимпиады-2022 пожертвовал деньги за медаль на нужды украинцев

Герой Олимпиады-2022 пожертвовал деньги за медаль на нужды украинцев

Александр Абраменко не пожалел солидной суммы ради соотечественников.

Фристайлист Александр Абраменко решил отдать все средства, полученные от Министерства обороны Украины за серебряную медаль Олимпиады-2022, на благотворительность.

Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины.

За "серебро" Олимпийских игр-2022, которые состоялись в Пекине, украинский спортсмен получил от Минобороны вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Половину этой суммы Абраменко отправит волонтерам своего родного Николаева, а остальные 50 тысяч - в благотворительный фонд "Страна спорта", приоритетным направлением которого является активная гуманитарная помощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Как сообщил соучредитель фонда Геннадий Николайчук, фристайлист уже перечислил деньги на счет организации во время их встречи в Киеве.

"Спасибо Александру за твердую гражданскую позицию. Вместе победим", - прокомментировали поступок Абраменко в Федерации лыжного спорта Украины.

Олимпийский чемпион Пхенчхана 2018 и серебряный призер Пекина 2022 Александр Абраменко решил перечислить 100 тысяч... Опубликовано Ski Federation of Ukraine Суббота, 9 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что каратист Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль, чтобы помочь ВСУ.

Читайте также:

"Никогда не забуду и не прощу": Андрей Шевченко обратился к миру после трагедии в Краматорске

Олимпийская чемпионка совершила "кровавый" заплыв перед посольством России, чтобы осудить геноцид против украинцев

"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно": Беленюк показал разрушенный борцовский зал в Ирпене