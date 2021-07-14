Герой сборной Украины Довбик горячо поцеловал жену на пляже: поклонницы в отчаянии

Форвард "Днепра-1" поделился в соцсетях фотографией с летнего отдыха.

Автор решающего гола сборной Украины в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 Артем Довбик отправился в заслуженный отпуск.

24-летний нападающий "Днепра-1" отдыхает в турецком Бодруме вместе со своей женой Юлией. Пара наконец-то может побыть вместе и не теряет зря время. Футболист выложил в Instagram фото, на котором страстно целует свою избранницу.

instagram.com/tema_dovbyk

В комментариях фанаты уже успели окрестить Артема и Юлию "лучшей парой украинского футбола". Правда, после таких фото внимание к футболисту со стороны женского пола должно уменьшиться: "Девочки расходимся", - написала одна из фанаток, собрав своим комментарием немало лайков.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Довбик вызвал шутки в соцсетях, сняв футболку после исторического гола в ворота шведов. Под ней все увидели черный "лифчик", который на самом деле является спортивным трекером.

Associated Press

Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. В полуфинал команду Андрея Шевченко не пустили англичане.

Неизвестный Довбик: подробности личной жизни футболиста от жены

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку