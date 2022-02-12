Герой сборной Украины по футзалу попал в символическую сборную Евро-2022

Герой сборной Украины по футзалу попал в символическую сборную Евро-2022

"Сине-желтые" заняли четвертое место на континентальном первенстве в Нидерландах.

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную Чемпионата Европы-2022 по футзалу. Среди лучших игроков оказался голкипер украинской команды Кирилл Цыпун, который бесчисленное количество раз спасал ворота "сине-желтых" в течении всего турнира.

Также в символическую сборную Евро-2022 попали Дуглас Жуниор (Казахстан), Серхио Лозано (Испания), Сергей Абрамов (Россия) и Зики (Португалия).

На континентальном первенстве по футзалу, которое состоялось в Нидерландах, сборная Украины заняла 4-е место. Это лучший результат украинских футзолистов на чемпионатах Европы за последние 17 лет.

Украинская команда вышла в плей-офф ЧЕ-2022 по футзалу, заняв второе место в группе А. Украинская сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила действующим чемпионам Европы и мира - португальцам (0:1).

В четвертьфинале подопечные Александра Косенко обыграли Казахстан со счетом 5:3. В полуфинале "сине-желтые" в сверхнапряженном противостоянии уступили россиянам (2:3), а в поединке за "бронзу" проиграли Испании со счетом 1:4.

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