Герой "Шахтера" в матче с "Ренном" претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Вратарь донецкого "Шахтер" Анатолий Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В ответном матче 1/16 финала против французского "Ренна" 21-летний украинский голкипер сделал семь сейвов на протяжении игры, а также отразил три удара соперников в серии пенальти.

Это позволило "горнякам" одержать победу по итогам двухматчевого противостояния. В первом поединке дончане одержали победу (2:1), а во второй игре проиграли с аналогичным счетом, но вырвали путевку в 1/8 финала в драматичной серии пенальти.

Конкурентами Трубина в борьбе за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы являются полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария (хет-трик в матче с "Нантом"), хавбек "Байера" Флориан Виртц (гол и ассист в поединке с "Монако") и полузащитник "Униона" Иосиф Юранович (гол в матче с "Аяксом").

Who are you voting for? ️



⭐️ Ángel Di María

⭐️ Florian Wirtz

⭐️ Josip Juranović

⭐️ Anatoliy Trubin @hankookreifen || #UELPOTW || #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 23 февраля 2023

Обзор матча Ренн – Шахтер

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля, в 13:00 по киевскому времени. Матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны все потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы.

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