Герой "Шахтера" в серии пенальти финала Кубка Украины высказался о завоевании трофея

Дмитрий Ризнык / © ФК Шахтер

Реклама

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы своей команды над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

Именно Ризнык совершил единственный и решающий сейв в серии пенальти, отразив удар защитника "бело-синих" Александра Караваева.

Реклама

"Сейчас я без эмоций, но очень рад, что мы победили в этом финале. Этот Кубок нам был очень нужен в этом сезоне. Все ребята – молодцы. Я уже много раз говорил: после такого пути, который мы прошли к этому трофею – три матча по 120 минут, – это очень тяжелая работа. Все справились, и я всех благодарю. Особенно наших вторых половинок, детей, которые нас поддерживали перед матчем. Эта победа – для них.

Для команды это действительно трофей. Такой клуб, как "Шахтер", должен побеждать. И сегодня, можно сказать, фарт был на нашей стороне.

Конечно, хотелось обрадовать наших фанатов, дать им эмоции после такого сложного сезона и, так сказать, вдохнуть жизнь в этот трофей. Всем благодарим! Поздравляем с победой, с выигранным Кубком! Мы всех вас очень любим!", – цитирует Ризныка официальный сайт "горняков".

Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

Реклама

Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.

Также на триумф "Шахтера" в Кубке Украины отреагировал капитан "оранжево-черных" Николай Матвиенко.

Реклама

Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.