Герой стартового матча ЧМ-2022 посвятил свои голы эквадорскому форварду, чья жизнь оборвалась в 27 лет

Эннер Валенсия почтил память Кристиана Бенитеса, который девять лет назад внезапно умер в Катаре.

В воскресенье, 20 ноября, Эквадор обыграл Катар (0:2) в матче-открытии чемпионата мира-2022 по футболу. Дублем в воротах хозяев турнира отличился ветеран эквадорцев Эннер Валенсия.

Дебютный гол на Мундиале в Катаре эквадорцы отметили довольно необычно. Игроки команды опустились на колени в круг и показывали пальцами в небо.

Фото: Associated Press

Этот жест был посвящен эквадорскому нападающему Кристиану Бенитесу, который в 2013 году в Катаре умер от остановки сердца в возрасте 27 лет. Бомбардир по прозвищу "Чучо" провел в катарском клубе "Аль-Джаиш" всего три недели, сыграв в одном кубковом матче. На следующий день его госпитализировали с острыми болями в животе, а через несколько часов его сердце перестало биться.

За свою карьеру Кристиан отыграл 58 матчей в футболке сборной Эквадора и забил 24 гола. На клубном уровне он выступал за эквадорский "Эль Насьональ", мексаканскую "Сантос Лагуну", английский "Бирмингем" и мексиканскую "Америку".

Кристиан "Чучо" Бенитес / Фото: Associated Press

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Добавим, что Валенсия забил все последние пять мячей Эквадора на мировых первенствах (до этого он трижды отличился на ЧМ-2014).

Ранее также сообщалось, что сборная Катара установила историческое антидостижение в стартовом матче чемпионата мира-2022.

Кроме Катара и Эквадора, в группе А будут играть сборные Сенегала и Нидерландов. Они проведут очный матч первого тура в понедельник, 21 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Во втором туре, 25 ноября, Катар встретится с Сенегалом, а Нидерланды сразятся с Эквадором.

Напомним, в плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы по итогам трех туров. Далее 16 сборных продолжат борьбу за трофей в матчах на вылет.

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