Героя Олимпиады в Токио признали лучшим спортсменом Украины 2021 года

Жан Беленюк принес нашей стране единственное "золото" Игр-2020.
Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги голосования за лучшего спортсмена страны в 2021 году.
Как сообщает официальный сайт АСЖУ, первое место уверенно занял борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который принес Украине единственное "золото" на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Получив 113 баллов, Беленюк опередил в голосовании призеров Олимпиады-2020: пловца Михаила Романчука и Людмилу Лузан (гребля).
Топ-10 спортсменов Украины в 2021 году
1. Жан Беленюк (греко-римская борьба) - 113 баллов
2. Михаил Романчук (плавание) - 75
3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) - 72
4. Александр Усик (профессиональный бокс) - 71
5. Елена Костевич (стрельба) - 48
6. Андрей Ярмоленко (футбол) - 34
7. Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 32
8. Элина Свитолина (теннис) - 27
9. Дарья Белодид (дзюдо) - 26
10. Елена Старикова (велоспорт) - 22
- На Олимпийских играх-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, украинские спортсмены сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
- В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место, а по количеству выигранных наград стала 16-й.
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