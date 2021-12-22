Героя Олимпиады в Токио признали лучшим спортсменом Украины 2021 года

Героя Олимпиады в Токио признали лучшим спортсменом Украины 2021 года

Жан Беленюк принес нашей стране единственное "золото" Игр-2020.

Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги голосования за лучшего спортсмена страны в 2021 году.

Как сообщает официальный сайт АСЖУ, первое место уверенно занял борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который принес Украине единственное "золото" на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Получив 113 баллов, Беленюк опередил в голосовании призеров Олимпиады-2020: пловца Михаила Романчука и Людмилу Лузан (гребля).

Топ-10 спортсменов Украины в 2021 году

1. Жан Беленюк (греко-римская борьба) - 113 баллов

2. Михаил Романчук (плавание) - 75

3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) - 72

4. Александр Усик (профессиональный бокс) - 71

5. Елена Костевич (стрельба) - 48

6. Андрей Ярмоленко (футбол) - 34

7. Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 32

8. Элина Свитолина (теннис) - 27

9. Дарья Белодид (дзюдо) - 26

10. Елена Старикова (велоспорт) - 22

На Олимпийских играх-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, украинские спортсмены сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место, а по количеству выигранных наград стала 16-й.

Читайте также :

Двухкратный призер Олимпиады-2020 завоевал "бронзу" чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Украинского биатлониста поймали на употреблении допинга

Украинка в волевом стиле обыграла россиянку и выиграла турнир ITF в Анталии