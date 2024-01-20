"Героям слава": Свитолина посвятила Украине надпись на камере после победы в матче Australian Open

Элина Свитолина отметилась красивым жестом после того, как вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оставила патриотическое послание на телевизионной камере после уверенной победы над швейцаркой Викторией Голубич в матче третьего круга Australian Open-2024.

Украинская теннисистка подошла к камере и написала на ней слова "Украина. Героям слава", а также нарисовала сердечко.

Elina Svitolina signs the camera po advancing to Australian Open R4:



"Ukraine Glory to the heroes"



pic.twitter.com/X1hMkuDZSu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2024

К слову, Свитолина – не единственная украинка, которая таким образом решила поддержать родину на Открытом чемпионате Австралии. Другая украинская теннисистка Даяна Ястремская после своего победного матча против американки Эммы Наварро тоже маркером написала на камере "Все будет Украина".

Все будет Ukraine



Eurosport pic.twitter.com/RW70y67nRO — Теннис Украины Новости от BTU (@UkrainianTennis) January 20, 2024

Отметим, что в 1/8 финала Australian Open-2024 сыграют сразу три украинки, что является историческим достижением для нашей страны на турнирах Grand Slam. Кроме Свитолиной и Ястремской, в четвертый раунд австралийского мэйджора пробилась Марта Костюк.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая в третьем круге сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек. Следующей соперницей Костюк станет россиянка Мария Тимофеева, а Ястремская поборется с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские и белорусские теннисисты допущены к выступлениям только в нейтральном статусе.

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