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"Геть з Києва, іржаві": ультрас "Динамо" устроили очередную акцию против "Шахтера"

"Геть з Києва, іржаві": ультрас "Динамо" устроили очередную акцию против "Шахтера"

ua.tribuna.com

Радикальные фанаты "бело-синих" вывесили красноречивый баннер над фан-шопом донецкого клуба.

Ультрас киевского "Динамо" отличились перед матчем 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".

Болельщики "бело-синих" пришли к стадиону НСК "Олимпийский", где проходит встреча с враждебным баннером в адрес донецкого клуба. На полотне, которое фанаты вывесили над фан-шопом "горняков", написано "Геть з Києва, іржаві".

© ua.tribuna.com
ua.tribuna.com

Аналогичный баннер поклонники "Динамо" вывесили на трибунах "Олимпийского".

© Football.ua
Football.ua

Отметим, что это далеко не первая акция ультрас "Динамо" против донецкого клуба. Ранее они поиздевались над баннерами "Шахтера" во время презентации формы "горняков".

А в матче 2-го тура УПЛ с "Верес" фанаты столичной команды вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера", на котором была надпись "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начался в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

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  • После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.
  • "Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб крупно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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