"Геть з Києва, іржаві": ультрас "Динамо" устроили очередную акцию против "Шахтера"

Радикальные фанаты "бело-синих" вывесили красноречивый баннер над фан-шопом донецкого клуба.

Ультрас киевского "Динамо" отличились перед матчем 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".

Болельщики "бело-синих" пришли к стадиону НСК "Олимпийский", где проходит встреча с враждебным баннером в адрес донецкого клуба. На полотне, которое фанаты вывесили над фан-шопом "горняков", написано "Геть з Києва, іржаві".

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Аналогичный баннер поклонники "Динамо" вывесили на трибунах "Олимпийского".

Football.ua

Отметим, что это далеко не первая акция ультрас "Динамо" против донецкого клуба. Ранее они поиздевались над баннерами "Шахтера" во время презентации формы "горняков".

А в матче 2-го тура УПЛ с "Верес" фанаты столичной команды вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера", на котором была надпись "Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді".

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начался в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

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После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.

"Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб крупно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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