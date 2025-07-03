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Категория
Проспорт
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Гибель Диогу Жоты: стала известна причина ДТП, унесшего жизнь звезды "Ливерпуля"

Диогу Жота вместе со своим братом Андре Силвой погиб в автокатастрофе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Диогу Жота

Диогу Жота / © Associated Press

Выяснились подробности трагического ДТП, в котором нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб вместе со своим братом Андре Силвой.

Причиной аварии стала проколотая шина, сообщает BBC со ссылкой на полицию Испании.

"По информации, которая на данный момент имеется в нашем распоряжении, автомобиль марки Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Это произошло рано утром, в 00:30 по британскому летнему времени, в муниципалитете Чернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, два пассажира погибли", – говорится в сообщении.

Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии отреагировала на гибель Диогу Жоты и его брата.

Гибель своего форварда уже подтвердил "Ливерпуль", выступив с первым официальным заявлением после смерти Диогу Жоты.

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