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Гибель Диогу Жоты: стала известна причина ДТП, унесшего жизнь звезды "Ливерпуля"
Диогу Жота вместе со своим братом Андре Силвой погиб в автокатастрофе.
Выяснились подробности трагического ДТП, в котором нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб вместе со своим братом Андре Силвой.
Причиной аварии стала проколотая шина, сообщает BBC со ссылкой на полицию Испании.
"По информации, которая на данный момент имеется в нашем распоряжении, автомобиль марки Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за прокола шины во время обгона. Это произошло рано утром, в 00:30 по британскому летнему времени, в муниципалитете Чернадилья в провинции Самора. Автомобиль загорелся, два пассажира погибли", – говорится в сообщении.
Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.
За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.
Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.
За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии отреагировала на гибель Диогу Жоты и его брата.
Гибель своего форварда уже подтвердил "Ливерпуль", выступив с первым официальным заявлением после смерти Диогу Жоты.