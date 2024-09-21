Гигантская ящерица остановила практику Формулы-1 в Сингапуре

Третью практику Формулы-1 в Сингапуре пришлось остановить.
В Сингапуре одну из практик Формулы-1 остановили из-за гигантской ящерицы на трассе, мешавшей движению болидов.
Об этом сообщил официальный сайт Формулы-1.
Сессию приостановили, пока маршалы пытались поймать ящерицу. Вскоре практику удалось восстановить. Квалификация состоится сегодня, 21 сентября, в 16:00, а Гран-при Сингапура – завтра, 22 сентября.
Fastest guy on track #SingaporeGP #FP3 pic.twitter.com/jp— Motorsport.com (@Motorsport) September 21, 2024
Напомним, на матче любительских клубов в Шотландии произошел забавный случай : когда игрок шел на гол, на поле выбежал пес, удивительно спасший ситуацию, не дав забить мяч в ворота.
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