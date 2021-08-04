Гимн Украины впервые прозвучал в Токио-2020: как награждали олимпийского чемпиона Жана Беленюка

Смотри исторические кадры из Японии.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал "золото" Олимпийских игр-2020. Это первая золотая медаль Украины на Олимпиаде в Токио, всего сейчас в нашей копилке 11 наград: одна золотая, две серебряные и 8 бронзовых наград.

После своей победы в финале Жан развернул флаг Украины и энергично станцевал гопак. Благодаря "золоту" Беленюка Украина сделала значительный скачок в медальном зачете Игр-2020. Наша команда поднялась с 59-й строчки на 37-е место.

В интервью после завоевания "золота" Беленюк не сдержал эмоций и расплакался. А на награждении уже улыбался и традиционно прикусовал золотую медаль. В честь победы нашего спортсмена в Токио прозвучал гимн Украины, а вверх поднялся сине-желтый флаг.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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