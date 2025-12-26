Гимнаст Ковтун рассказал, как относится к хейту от украинцев из-за смены гражданства

Илья Ковтун / © Associated Press

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун ответил, что думает о критике со стороны украинцев из-за его решения сменить гражданство на хорватское.

22-летнего уроженца Черкасс цитирует издание net.hr.

"Реакция на мой переезд из Украины была разной: была немного нормальной, была немного негативной. Это все понятно, учитывая ситуацию в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. Мы хотели остаться нормальными людьми – и мы ими остались", – сказал Ковтун.

Гимнаст поделился, что его отлично приняли в Осиеке, где он сейчас живет. Также он добавил, что продолжает сотрудничество со своим тренером Ириной Горбачевой, которая также сменила спортивное гражданство с украинского на хорватское.

"Мне было легче выучить язык, потому что я моложе, тренеру здесь было немного сложнее, но все хорошо. Как и прежде, мы теперь работаем вместе и планируем нашу спортивную жизнь вместе, так что я могу сказать, что все прекрасно. Я очень рад, потому что меня очень хорошо приняли, начиная с зала и заканчивая людьми в городе", – рассказал Илья.

Сама Горбачева также высказалась о смене спортивного гражданства.

"Путешествие было совсем нелегким, но мы приняли решение и должны были преодолеть все трудности. Мы приняли вызов, жизнь нас сильно била, но мы пытались изо всех сил. Это было непросто, последствия ощущаются до сих пор, но мы пытаемся справляться", – заявила она.

Отметим, что перед тем как начать выступать за хорватскую сборную, Ковтун должен будет отбыть "карантин". Ожидается, что это произойдет не раньше 2026 года.

Отметим, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере. Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.