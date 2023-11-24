Гимнастку исключили из состава сборной Украины из-за ее высказываний о Польше: что произошло

Позже гимнастка извинилась в сообщении Instagram, но все равно была дисквалифицирована.

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины после того, как она написала в ненавидящей Польшу соцсети.

Об этом информирует Общественное. Спорт.

Сообщается, что 20 ноября гимнастка выложила сториз в Instagram, отрицательно выразившись в адрес Польши.

"Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", — написала она.

После сообщения Никольченко Украинская федерация гимнастики начала дисциплинарное производство по высказываниям художественной гимнастки. А бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Пётр Дец изложил скриншот сториз Никольченко на своей странице в Facebook и выразил надежду, что украинка не будет "проходить через польский ужас".

"Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и никогда не будет вынуждена снова ступить в Польшу, даже на мгновение, путешествуя в экзотические места", — написал Дец.

Позже функционер отметил, что вице-президент УФГ Ирина Блохина связалась с ним и извинилась перед жителями Польши за высказывание Никольченко. Сама гимнастка извинилась в сообщении Instagram, где объяснила, что ее слова были следствием срыва.

"У меня был психологический срыв. С каждым, даже потусторонним конфликтом, из-за войны в моей стране возникает стресс и выходит из меня без моего разрешения в таком агрессивном виде. Это была ситуативная эмоция, о которой я жалею, не хотела никого оскорбить. Пожалуйста "Не воспринимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне. Извините", — написала Никольченко в Instagram.

Через несколько дней после начала дисциплинарного производства, собственно, и произошло исключение Влады Никольченко из состава сборной Украины. Следовательно, гимнастку отстранили через шесть месяцев после ее возвращения в команду.

Напомним, ранее сообщалось, что польские фермеры угрожают надолго заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что посольство Украины в Польше направило ноту из-за смерти уже второго украинского водителя на границе.

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