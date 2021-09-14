Гимнастку-красавицу дисквалифицировали за допинг: спортсменка лишилась пяти медалей

Атлетка все еще имеет шанс выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
Аргентинская гимнастка Мартина Доминичи была дисквалифицирована на три года Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за употребление запрещенных препаратов.
В начале июня 2021 года в организме спортсменки были обнаружены метаболиты станозолола и оксандролона. В это время Доминичи выступала на Панамериканском чемпионате по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро, где она завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
Повторная допинг-проба Мартины также дала позитивный результат. Аргентинке грозило четыре года дисквалификации, но срок был уменьшен в связи с тем, что она признала свою вину, сообщается на официальном сайте ITA.
Все результаты с выступлениями Доминичи были аннулированы. Гимнастка-красотка лишилась всех завоеванных медалей.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг.