Гимнастку-красавицу дисквалифицировали за допинг: спортсменка лишилась пяти медалей

Атлетка все еще имеет шанс выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Аргентинская гимнастка Мартина Доминичи была дисквалифицирована на три года Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за употребление запрещенных препаратов.

В начале июня 2021 года в организме спортсменки были обнаружены метаболиты станозолола и оксандролона. В это время Доминичи выступала на Панамериканском чемпионате по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро, где она завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Повторная допинг-проба Мартины также дала позитивный результат. Аргентинке грозило четыре года дисквалификации, но срок был уменьшен в связи с тем, что она признала свою вину, сообщается на официальном сайте ITA.

Все результаты с выступлениями Доминичи были аннулированы. Гимнастка-красотка лишилась всех завоеванных медалей.

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

instagram.com/martu_dominici

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг.

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