Глава АВФУ Олег Собуцкий дал ответ Алексею Михайличенко, выступившего в защиту Павелко

Напомним, Собуцкий опубликовал заявление, в котором обвинил президента УАФ Андрея Павелко и первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко в попытке рейдерского захвата организации. После этого первый вице-президент УАФ Михайличенко заявил, что "скандал, спровоцированный Собуцким - это попытка сохранить влияние на ветеранский футбол, используя некоторых бывших футболистов".

"Не всем ветеранам украинского футбола удалось получить "свободную" должность с хорошей заработной платой в штатном расписании УАФ. Абсолютное большинство заслуженных ветеранов национального футбола остались полностью вне поля зрения руководителя УАФ А.Павелко и других функционеров главного офиса украинского футбола", - заявил в ответ Собуцкий.

Он напомнил, что Национальная сборная Украины среди ветеранов была основана по его инициативе в 2016 году и в настоящее время эта сборная провела более 250 матчей по всему миру.

"Обращаю внимание, что все матчи ветеранов футбола проходили под лозунгом поддержки Героев Майдана, украинских военных и территориальной целостности Украины. Около 50 матчей сборная провела в зоне АТО/ООС. Сборная играла как на элитных стадионах, например "Олимпийском", "Львов Арене", так и в небольших городках, поселках, стадионы которых раньше не видели звезд украинского футбола", - рассказал Собуцкий.

По словам президента "Агробизнеса", десятки матчей требовали значительных материальных затрат, и только его компания согласилась финансировать полностью всю деятельность АВФУ, став единственным спонсором ветеранской ассоциации.

"Вместе с тем, никакого финансирования ветеранского футбола из своих миллионных расходов УАФ не совершала и вообще не интересовалась проблемами футболистов, которые завершили карьеру в профессиональном спорте", - отметил руководитель АВФУ, подчеркнув, что Ассоциация ветеранского футбола Украины должна самостоятельно избрать нового руководителя ветеранского футбола, без всякого давления от УАФ.