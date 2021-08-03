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Глава Федерации баскетбола жестко разнес Шевченко после его ухода из сборной Украины

Глава Федерации баскетбола жестко разнес Шевченко после его ухода из сборной Украины

Андрей Шевченко / Associated Press

Михаил Бродский опубликовал скандальный пост у себя в Facebook.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский жестко прокомментировал уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.

На своей странице в Facebook Бродский написал: "Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он гандон. Фу".

facebook.com/mihailobrodskiy / ©
facebook.com/mihailobrodskiy

Ранее в СМИ появилась информация, что Шевченко просил годовую зарплату в 3 млн долларов для своего тренерского штаба, однако УАФ отказалась платить больше, чем 1,5 млн долларов.

В официальном заявлении УАФ было сказано, что Шевченко покинул сборную Украины из-за своего желания поработать на клубном уровне.

  • Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.
  • Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
  • На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее ТСН Проспорт писал, кого "сватают" на место Шевченко и когда ждать назначения.

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