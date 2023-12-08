Глава Минмолодежспорта отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

В своем заявлении Бидный категорически осудил разрешение атлетам стран-агрессоров выступить на предстоящих соревнованиях. Он также отметил, что решение об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и политическим руководством страны.

"Решение Исполкома МОК разрешить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью – безответственное. Лишь на днях Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение МОК будет принимать только в марте следующего года.

Мы со своей стороны объясняли международным партнерам и олимпийскому комитету, что российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. А это значит, что они несут часть ответственности за смерти украинцев. Во время войны не удастся прятаться за белым флагом "нейтральности". Нейтральность во времена, когда в Европе идет самая кровавая война со времен Второй мировой и одна нация пытается уничтожить другую – означает безответственность и молчаливое потакание убийцам.

Мы решительно осуждаем безответственное решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета. Единственное государство, трижды нарушавшее олимпийское перемирие – Россия. Единственное государство, пытающееся провести альтернативу Олимпиаде – Россия. Единственное государство, угрожающее приехать на Олимпиаду на танках – Россия.

Что еще должна сделать Россия – кого еще должна убить Россия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец-то снял розовые очки по отношению к стране-террористу?

Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", – цитирует Бидного Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в статусе "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то же время команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров, не будут допущены к ОИ-2024.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Паралимпийские игры во французской столице состоятся с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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