Глава МОК прокомментировала дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026

Кирсти Ковентри / © Associated Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри прокомментировала решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026.

"Думала, это будет достаточно важно: прийти сюда и поговорить с ним лицом к лицу. Никто, особенно я, не имеют вопросов относительно самого месседжа, он мощный, это месседж памяти.

Жаль, что у нас не получилось найти решение. Я очень хотела, чтобы он выступил. Это эмоциональное утро. Однако дело в правилах и требованиях, которые касаются этого кейса. Мы должны сохранять безопасную среду для всех. Печально, что это означает, что никаких месседжей не разрешается", – приводит слова Ковентри издание Reuters.

Напомним, 12 февраля Гераскевича дисквалифицировали перед первым соревновательным заездом Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета МОК на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Утром 12 февраля Гераскевич имел личную встречу с Ковентри, во время которой не был достигнут консенсус. После этого 27-летнего украинца дисквалифицировали.

Ранее МОК сообщил, что пошел на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" предложил Гераскевичу альтернативу – носить черную повязку или ленту, однако украинский спортсмен на это не согласился.

Несмотря на запрет от МОК и угрозу дисквалификации, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем в официальные соревновательные дни, как делал это на всех тренировках Игр-2026.

МОК уже официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.