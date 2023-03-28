Глава МОК сделал циничное заявление об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024

Томас Бах не видит проблем в том, чтобы спортсмены стран-агрессоров выступали на международной арене.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе их возможный допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Функционер поддержал идею участия атлетов стран-агрессоров в нейтральном статусе, приведя примеры из нескольких видов спорта, где сейчас разрешено соревноваться спортсменам из РФ и Беларуси.

"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе и других лигах в США и Европе, и мы также видим это на других континентах.

Ни на одном из этих соревнований не было инцидентов, связанных с безопасностью. Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы российским и белорусским спортсменам за очень редким исключением, а в других странах они даже выдают разрешения на работу этим игрокам и спортсменам", – приводит Баха Reuters.

Также Бах в очередной раз цинично заявил, что политика не может быть частью спортивных соревнований, а спортсмены не должны быть наказаны за их паспорта.

"Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. Возможно, нам придется жить с этим", – сказал Бах.

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 должны принять на заседании Исполкома МОК, которое продлится с 28 по 30 марта в швейцарской Лозанне.

Ранее сообщалось. что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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