Глава МОК сообщил, когда будет принято решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Томас Бах отметил, что будет следить за выполнением рекомендаций о возвращении спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда планируют принять решение касательно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже.

По его словам, это произойдет не раньше, чем за год до начала соревнований.

"Решение по этому вопросу будет принято не раньше, чем за год до Олимпиады. Для этого нужно иметь четкую картину происходящего в мире", – сказал Бах на пресс-конференции.

Он также отметил, что Международный олимпийский комитет будет следить за выполнением рекомендаций о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

"Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Понимаем, что это сложный вопрос. Очень рады, что Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помогать и координировать работу с международными федерациями, чтобы все было сделано должным образом. Мы же будем следить за ситуацией, после этого примем решение", – заявил глава МОК.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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