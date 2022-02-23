Глава МВД Великобритании призвала английские клуб бойкотировать финал Лиги чемпионов в России

Решающий поединок должен пройти 28 мая в Санкт-Петербурге.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сделала заявление о проведении финала Лиги чемпионов-2021/22 в России.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на вопрос о том, следует ли английским клубам бойкотировать финал, если он будет сыгран на территории страны-оккупанта, министр Трасс ответила: Да. Будь я на их месте, я бы его бойкотировала. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая, что творит путинский режим.

Отметим, что решающий поединок самого престижного турнира Европы должен пройти на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 28 мая.

Впрочем, на фоне последних событий решающий матч европейского турнира может состояться на лондонском "Уэмбли", однако представители УЕФА опровергли вариант переноса финала из России. В свою очередь, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России.

Добавим, что последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину, подвергают сомнению проведение главного матча турнира в российском городе.

Кроме того, причиной подобного призыва является то, что в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

В Лиге чемпионов, где играют матчи 1/8 финала, выступают четыре клуба из Англии — "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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